Hochzeit Prinzessin Maria Laura: Eltern loben ihren zukünftigen Schwiegersohn in höchsten Tönen!

Prinzessin Astrid (Schwester von König Philippe) und ihr Ehemann Prinz Lorenz (Foto, rechts) trafen sich am Freitag mit der Presse in der Sankt-Michel-und-Gudula-Kathedrale in Brüssel, wo ihre Tochter Maria Laura am 10. September ihren britisch-französischen Verlobten William Isvy heiraten wird. Das Elternpaar erklärte, dass es sich schon sehr auf diese Hochzeit freue. Prinzessin Astrid betonte, dass sie die Entscheidung ihrer Tochter für William Isvy immer besser verstehen könne.