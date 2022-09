Noch nie wollten so viele flämische Frauen bewusst alleinerziehende Mütter werden

Nicht jede Frau, die sich bewirbt, macht auch tatsächlich den Schritt. In Gent scheiden etwa 10 % der Kandidatinnen aus. Dies kann medizinische Gründe haben, aber auch, weil sie über ein zu kleines soziales oder familiäres Netz verfügen, um ein Kind allein aufzuziehen. "Wir prüfen immer, wie es um die Fähigkeiten und die Selbstständigkeit der Frau bestellt ist. Ein Netzwerk ist ebenfalls sehr wichtig, sowohl in emotionaler als auch in praktischer Hinsicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man das alles alleine macht."

"Man muss auch bedenken, dass in Belgien die Spender anonym sind. So können weder die Frau noch das Kind wissen, woher das genetische Material stammt. Es geht also nicht nur darum, dass sie selbst ein Kind großziehen müssen, sondern auch darum, dass es ein Spenderkind sein wird, das später Fragen dazu stellen wird. Wir möchten, dass die Frauen darüber im Voraus nachdenken.