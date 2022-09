Betrüger aus Netflix-Serie, der sich als Geheimagent ausgab und gesucht wurde, in Flandern verhaftet

Am vergangenen Donnerstag hatten Gendarmen in Vidaillat, einem Dorf mit 180 Einwohnern in Zentralfrankreich (bei Limoges), eine Hundezuchtfarm kontrolliert, auf der Brite Robert Hendy-Freegard mit seiner Freundin lebte. Als sie den 51-Jährigen aufforderten, sie aufs Revier zu begleiten, floh Hendy-Freegard mit seinem Auto und stieß mit dem Polizeiauto zusammen. Zwei Gendarmen wurden dabei verletzt. Die französischen Behörden schrieben den Mann zur Fahndung aus und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes ein.

Der Gesuchte hatte nicht immer als Hundezüchter in dem verschlafenen französischen Dorf gelebt, wie die Netflix-Dokumentation "The puppet master: hunting the ultimate conman" zeigte: Zwischen 1990 und 2002 hatte Hendy-Freegard sich jahrelang als Agent des britischen Geheimdienstes MI5 ausgegeben und von seinen Opfern insgesamt 1 Million Pfund (1,16 Millionen Euro, Anm. d. Red.) ergaunert.