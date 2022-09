EU-Präsident Charles Michel will, dass die Kommission schneller auf die hohen Energiepreise reagiert

Der Präsident des Europäischen Rates, der Belgier Charles Michel, will, dass die Europäische Kommission von Ursula von der Leyen so schnell wie möglich einen Vorschlag macht, um die hohen Energiepreise unter Kontrolle zu bekommen. Am 9. September kommen die europäischen Energieminister zu einem Sondertreffen zusammen. Dann sollten erste Entscheidungen getroffen werden, so Präsident Michel.