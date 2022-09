"Ich sitze im Dunkeln oder zünde eine Kerze an": ÖSHZ Gent erhält 6 Mal mehr Hilfsgesuche wegen Energierechnungen

Dass die Energiekrise immer schlimmer wird, merken die Öffentlichen Sozialhilfezentren (ÖSHZ) auch in Flandern. Beim Sozialhilfeamt in Gent klopfen nicht nur mehr Leute mit einem geringen Einkommen an, sondern Familie aus der Mittelschicht und Doppelverdiener. Die Spätnachrichten hatten am Freitagabend eine Mitarbeiterin der Behörde und eine Frau eingeladen, die Unterstützung erhält.