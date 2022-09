Nach wochenlanger Trockenheit: am Samstag landesweit zumindest ein paar Schauer

In der Hauptstad, im Zentrum des Landes, begann der Samstag ungewohnt: Es regnete, zwar nicht heftig, aber doch: Die Straßen und Beete waren nass. Im Nachmittag soll die Bewölkung zunehmen und sollen weitere Regenschauer niedergehen. Lokal ist mit Gewittern zu rechnen. Gegen Abend löst sich die Bewölkung auf und die Aussicht auf Regen schwindet wieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Hohen Venn und 25 bis 26 Grad im Landesinnern.

Der Sonntag beginnt mit einer breiten Wolkendecke. Vor allem in den Ardennen können sich Nebel oder einige Nebelbänke bilden. Ansonsten wird die Sonne durchbrechen und die Temperaturen steigen in den Hochardennen und an der Küste auf 23 Grad, andernorts auf 28 Grad.

Am Montag verdichten sich die Wolken. Am Nachmittag und Abend steigt die Wahrscheinlichkeit von (Gewitter-)Schauern. Im Landesinnern klettern die Temperaturen auf etwa 30 Grad.

Der Dienstag beginnt sonnig und meist trocken. Dann nimmt die Bewölkung zu. Am Nachmittag und Abend kommt es zu einigen (Gewitter-)Schauern. Es ist immer noch warm mit Höchstwerten um 26 bis 27 Grad im Landesinnern.

Ab Mittwoch und bis zum Ende nächster Woche kündigen die Meteorologen stark bewölktes und unbeständiges Wetter mit Gewittern an. Es wird kühler mit Höchstwerten um 22 Grad.