Zwei "Hitler-Kfz-Kennzeichen" entgehen der Aufsicht, Minister Gilkinet will besser prüfen

"HH-88" mag eine harmlose Buchstabenzahlenkombination sein (88 könnte ja ein Geburtsjahr sein), aber in rechtsextremistischen Kreisen wird sie als Anspielung auf "Heil Hitler" verwendet, weil das H der achte Buchstabe im Alphabet ist. Offenbar fährt in Belgien jemand ein Fahrzeug mit diesem personalisierten Nummernschild. Auch "1-RAS-88" ist im Umlauf. Das berichtet die belgische Tageszeitung Le Soir.

"Wir wissen von personalisierten Kfz-Kennzeichen mit bestimmten Kombinationen, von denen bekannt ist, dass sie unter anderem in rechtsextremen Kreisen kursieren", berichtete die Leiterin der Gleichstellungsbehörde Unia, Els Keytsman: "Für uns ist das eine Form von Antisemitismus. Deshalb haben wir uns an die zuständige Behörde und an den Minister für Mobilität gewandt."