Fahndungsteam schnappt flüchtigen Einbrecher, der Fußfessel vor seiner Verurteilung durchtrennt hatte

Laut Gerry Van Loock, Teamleiter des FAST-Teams, war es eine sehr produktive Zeit für seine Leute: In den letzten fünf Wochen konnten sie 12 flüchtige Straftäter festnehmen. Van Look reagierte sehr zufrieden: "Nicht nur wegen der hohen Zahl der Festnahmen, sondern vor allem wegen der Länge der Strafen, denen sie sich jetzt nicht mehr entziehen können. Die in den letzten Wochen festgenommenen Straftäter, wurden insgesamt zu jahrzehntelangen Haftstrafen verurteilt. Zwei von ihnen wurden sogar zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Die Tatsache, dass solche Schwerverbrecher nicht mehr auf freiem Fuß sind, ist ein guter Grund für unsere Arbeit.”