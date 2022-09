Noch weniger Regen in Flandern als im bislang trockensten Sommer des Jahres 1976

Aus den Zahlen geht hervor, dass das hydrologische Niederschlagsdefizit bereits zum fünften Mal in sechs Jahren hohe Werte erreicht hat. Werte, die in der Vergangenheit nur alle 20 oder 50 Jahre vorkamen. "Und aufgrund des Klimawandels wird dies noch häufiger der Fall sein", warnt Hydrologe Patrick Willems.

Nach Ansicht des Hydrologen fließt derzeit zu viel Regenwasser in die Kanalisation und in Flüsse ab. "Denken Sie nur an den nassen Sommer im letzten Jahr. Damit konnten wir das Niederschlagsdefizit der Vorjahre zwar ein wenig, aber nicht vollständig ausgleichen.”

Um eine problematische Wasserknappheit zu verhindern, fordert er daher zusätzliche Maßnahmen: "Wir müssen in den Wintermonaten - wenn es mehr regnet - mehr Wasser in den Boden einsickern lassen und mehr Wasser in Reservoirs sammeln."