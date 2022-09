Premierminister De Croo: "Wir drohen in eine Kriegswirtschaft zu geraten, Europa muss eingreifen"

Dass die Lage ernst ist, hat Premierminister Alexander De Croo am Sonntagmorgen in De zevende dag im ersten TV-Programm erneut bestätigt. Aber eine Wunderlösung gebe es nicht. Damit wiederholte der belgische Regierungschef, was er am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach der Sitzung des Konzertierungsausschusses zur Energiekrise zwischen Bund und Ländern gesagt hatte.

Eine der wichtigsten Maßnahmen, das Einfrieren der Gaspreise, sollte seiner Meinung nach ohnehin auf europäischer Ebene diskutiert und beschlossen werden. Die europäischen Energieminister treffen sich am kommenden Freitag zu einem Sondergipfel in Brüssel.