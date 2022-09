Untersuchungsrichter erlässt Haftbefehl gegen Jugendliche, die Anschlag in Berchem planten

Die drei Jugendlichen waren am späten Donnerstagabend in der Deken de Winterstraat aufgefallen, wo in diesem Sommer drei Anschläge verübt wurden, die vermutlich mit dem internationalen Drogenhandel in Antwerpen zu tun haben. In der Straße waren Knallkörper explodiert und war Brand gestiftet worden. Auf eine Hausfassade war auch das Wort Snitch (Spitzel) gesprüht worden.

Aufmerksame Nachbarn hatten am Donnerstag die Polizei gerufen, die die drei festnahm. Einer von ihnen saß am Steuer des Autos mit niederländischem Kennzeichen, die beiden anderen standen auf der Straße. Einer von ihnen hatte eine Schreckschusspistole dabei.

Gegen die beiden 18-jährigen hat der Untersuchungsrichter Haftbefehl erlassen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der 15-Jährige muss sich vor dem Jugendgericht verantworten und wurde in eine geschlossene Jugendstrafanstalt eingewiesen. Das hat die Staatsanwaltschaft von Antwerpen mitgeteilt.