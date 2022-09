Wenn Ryanair ein besseres Angebot bekommt, bricht der Billigflieger seine Zelte in Belgien ab

Michael O’Leary sieht in den nächsten zwölf Monaten kein Wachstum der Ryanair-Aktivitäten in Belgien. Ryanair hatte geplant, in der Wintersaison zwei Flugzeuge am Flughafen Brüssel sowie rund 15 Flugzeuge in Charleroi zu stationieren, doch das könnte sich am Ende anders entwickeln.

"Zaventem ist definitiv einer der Flughäfen, bei denen wir unsere Präsenz ernsthaft in Frage stellen", so O'Leary gegenüber den frankophonen Medien. "Ich kann nicht ausschließen, dass wir den Betrieb im nächsten Winter einstellen". Er verweist auf die Luftverkehrssteuer und fügt hinzu: "Unsere Flugzeuge fliegen dorthin, wo es Wachstum gibt und unser Billigflugmodell gefördert wird. Wenn wir an einem anderen Flughafen ein besseres Angebot bekommen, sind wir weg".