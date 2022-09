Auch das noch: Hähnchen auf einer Bierdose garen? Turnhouter werden BBQ-Weltmeister

Die Qlinaria-Kochfreunde aus den Kempen haben bei der World Barbecue Championship im westflämischen Torhout den Weltmeistertitel in der Kategorie ‘Huhn’ gewonnen. Das Rezept ist ganz einfach: Erst die Bierdose leeren und mit Brühe füllen. “Die Dose wird dann in das ausgehöhlte Hähnchen gesteckt, so dass das Fleisch von innen mariniert wird. Es ist eines der einfachsten Rezepte für ein leckeres Hähnchen", weiß Jan Mertens, einer der frisch gebackenen Grillweltmeister: "Das kann jeder, solange man seinen Grill richtig einstellt."

Die Turnhouter Hobbyköche haben sich bei den Weltmeisterschaften gegen 77 andere Mannschaften aus 21 Ländern durchgesetzt. "Es gab eine starke belgische Delegation. Das Können am Grill ist in Belgien sehr hoch. Wir sind aber ganz normale Hobbyköche. Keiner hat ein Catering-Unternehmen oder Restaurant. Einige von uns arbeiten im Bau, andere im Weinhandel. Ich selbst bin selbständiger Glasfasertechniker und Botschafter für Westmalle Tripel", so Jan Mertens.

Die Kempener aus Qlinaria gewannen bei den Weltmeisterschaften auch Bronze in der Kategorie, in der man Gerichte aus dem eigenen Land auf dem Grill zubereiten musste.