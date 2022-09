Einzigartige Perspektive: Über Sint-Niklaas schweben 58 Heißluftballons

In Sint-Niklaas haben Heißluftballons eine lange Tradition. Sie gehören seit Jahrzehnten zu den Vredesfeesten (Friedensfeste), die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ins Leben gerufen wurden. Abflugort ist der Marktplatz der Provinzstadt, übrigens der größte seiner Art in Flandern.

Eigentlich hätten die Heißluftballone bereits am Freitag und Samstag starten sollen, aber das Wetter war zu unbeständig. So viele Ballons gleichzeitig am selben Ort starten zu lassen, sei ein komplexes Unterfangen, sagte Organisator Roy Sax der VRT. "Wir können kein Risiko eingehen."

Am Sonntag war jedoch alles in Ordnung und die Ballons durften in die Lüfte steigen. Der Wind trieb sie Richtung Antwerpen. Allerdings erreicht sie die Hafenstadt nicht, weil sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder landen mussten.