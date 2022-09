Heute tropisch warm, aber ab Donnerstag winkt der Herbst

Der Montag beginnt recht sonnig. Im Westen nimmt die Bewölkung jedoch rasch zu und es können einige Schauer auftreten. Am späten Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass örtlich heftige Schauer mit Gewittern und Windböen niedergehen. Nach Angaben des Wetteramts liegen die Temperaturen zwischen 25 Grad an der Küste und 31 Grad in den übrigen Landesteilen. Am Abend und in der Nacht ist ebenfalls mit Gewittern und heftigen Niederschlägen zu rechnen. Die Temperatur sinkt auf Minima zwischen 14 und 17 Grad.

Der Dienstag beginnt trocken mit klarem Himmel, aber am Nachmittag ziehen wieder Wolken auf. Am Abend und in der Nacht entladen sich Gewitter. Es wird recht warm mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad. Der Mittwoch beginnt trocken, doch gegen Abend ziehen neue Regenfälle und Gewitter auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad.

In der zweiten Wochenhälfte bleibt das Wetter wechselhaft und wird merklich kühler. Ab Donnerstag ist Herbstwetter angesagt, wobei ein Tiefdruckgebiet in Richtung Nordsee zieht. Dadurch wird die Seeluft instabiler und frischer. Es ist teilweise bewölkt mit Schauern und es weht ein ziemlich starker Südwestwind. Ein paar gewittrige Schauer sind möglich. Das Quecksilber wird nicht über 17 bis 22 Grad steigen.

Am Freitag wird es wieder regnen, und es können auch Gewitter auftreten. Bei starkem Südwestwind und Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad lauert der Herbst um die Ecke.