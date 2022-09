Im Schnitt bleiben junge Leute bis 26 Jahre zu Hause wohnen: Unsicherheit hat zugenommen

"In ganz Europa ist eine deutliche Verlagerung von Norden nach Süden zu beobachten", sagt Mortelmans: "In den skandinavischen Ländern sind junge Leute viel früher aus dem Haus. Einige dieser Länder haben auch eine sehr gezielte Politik, um junge Menschen schnell aus dem Haus zu bekommen. In Südeuropa hat die Familienkultur einen höheren Stellenwert, so dass die Menschen länger an ihr Elternhaus gebunden sind.”

Und der wirtschaftliche Aspekt? "In gewissem Maße hat es mit dem Arbeitsmarkt zu tun, auch um der Unsicherheit entgegenzuwirken. Im Vereinigten Königreich stehen die Menschen schneller auf eigenen Beinen als bei uns, aber das liegt an der Flexibilität des dortigen Arbeitsmarktes. Wenn Sie dort arbeitslos werden, ist der Arbeitsmarkt so flexibel, dass Sie schnell irgendwo eine Arbeit finden können. Und das wirkt der Unsicherheit entgegen.