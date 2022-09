Sporza-Redaktion im Gespräch mit Max Verstappen: "Mein Vater war früher ziemlich hart zu mir, aber das brauchte ich.”

Der zehnte Grand-Prix-Sieg in 15 Rennen in seiner Wahlheimat in den Niederlanden haben Max Verstappen wieder etwas näher an die Spitze der Weltcup-Wertung gebracht. Der Spross aus einer Familie von Motorsportlern ist hot, aber er bleibt gelassen: "Ich fühle mich wohl, mir geht es gut. Ich denke nicht allzu viel über mich selbst nach, sondern konzentriere mich auf das, was ich zu leisten habe. Ansonsten lebe ich ganz entspannt.”

"Natürlich wird man in diesem Sport manchmal gehypt, aber ich versuche, das so gut wie möglich unter Kontrolle zu bekommen. Manche Dinge gehören nun mal dazu, aber am besten gefällt es mir, wenn ich im Auto sitzen und einfach mein Ding machen kann."

Der Red-Bull-Pilot sieht die Verpflichtungen und den Rummel um seine Person als vorübergehendes Übel: "Letztendlich dauert das nur 10 bis 15 Jahre und dann ist Schluss. Ich habe sehr jung angefangen. Mit 40 sehe ich mich nicht mehr im Rennsport."