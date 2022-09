Trinkwasserversorger wollen, dass die Maas als Quelle besser geschützt wird

Die Trinkwasserversorger fordern die Regierungen der Niederlande, Belgiens, Deutschlands und Frankreichs auf, Maßnahmen gegen industrielle Einleitungen in die Maas zu ergreifen. "Wir wollen Transparenz über die Stoffe, die eingeleitet werden. Wir wollen, dass die Genehmigungen aktualisiert und die schädlichsten Stoffe so weit wie möglich eingeschränkt werden. In verschiedenen Ländern gibt es noch viel zu tun. In einem Land muss zum Beispiel bekannt gegeben werden, welche Unternehmen eine Lizenz haben, während in anderen Ländern 20 Jahre alte Lizenzen auf den neuesten Stand gebracht werden müssen.”