Anpassung der Regelungen für den Sozialtarif für Energie in Belgien

Aktuell können rund 880.000 Haushalte in Belgien vom Sozialtarif für Energie profitieren. Das entspricht mehr oder weniger 17 % der Gesamtbevölkerung in unserem Land. Zur Frage, was mit denen passiert, die oftmals nur knapp an den Bedingungen für den Sozialtarif vorbeikratzen, sagte Bundesenergieministerin Van der Straeten, dass sie dieses Problem verstehe und darauf reagieren werde.

„Wir denken über ein Stufensystem für den Sozialtarif nach, um Familien, die kein hohes Einkommen haben, zusätzlich unterstützen zu können“, so Van der Straeten gegenüber VRT NWS.

Aktuell ist es so, dass die Energieverträge, die jetzt im September abgeschlossen werden müssen, auf Jahresbasis mit Sozialtarif beim Strom rund 2.000 € günstiger sind und bei Gas rund 5.000 €. Und dies betrifft die günstigsten Lieferverträge, die in unserem Land angeboten werden.