Brüssel erwirbt das Hôtel van Eetvelde, ein Art Nouveau-Gebäude von Victor Horta

Das Hôtel van Eetvelde an der Palmerstonlaan N°2 in Brüssel ist eine Ikone des Art Nouveau in der belgischen Hauptstadt. Eigentlich ist dieses Gebäude die Erweiterung des ursprünglichen Hôtels van Eetvelde, für die Victor Horta verantwortlich zeichnete. Es bildet quasi die Ecke des Komplexes und darin befindet sich auch das bis heute gut erhaltene Büro des Bauherren.

Baron Edmond van Eetvelde war u.a. eine Zeit lang Gouverneur von bzw. Staatssekretär für Kongo-Freistaat, wie ein Teil der Kolonien, die sich in Privatbesitz des heute umstrittenen Königs Leopold II. befanden, genannt wurde. Im Büro van Van Eetvelde finden sich zahlreiche Hinweise auf die belgische Kolonie Kongo in der Innenarchitektur und im historischen Mobiliar.

