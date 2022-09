Der flämische Künstler Francis Alÿs erhält den deutschen Wolfgang-Hahn-Preis

„Mit einfachsten künstlerischen Gesten erzählt er von den komplexen sozialen und so häufig ungleichen Lebenswirklichkeiten unserer Gesellschaften“, sagte Matthias Mühling zur Entscheidung der Jury zur Preisvergabe an Francis Alÿs. Der 1959 in Antwerpen geborene Francis Alÿs, ein ausgebildeter Architekt und Städtebauer, lebt und arbeitet seit den 1980er Jahren in Mexiko und arbeitet medienübergreifend mit Malerei, Zeichnung, Aktionen, Installation, Video und Fotografie.

In den letzten 20 Jahren hat er zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften und NGO’s auf der ganzen Welt durchgeführt, von Südamerika bis Nordafrika und dem Nahen Osten. Francis Alÿs bespielt aktuell bis November 2022 den belgischen Pavillon der 59. Biennale von Venedig.

Der Wolfgang-Hahn-Preis wird jährlich von der Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig in Köln vergeben. Damit sollen Künstler und Künstlerinnen geehrt werden, die in Fachkreisen einen Namen haben, in Deutschland aber noch nicht so bekannt sind. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 14. November 2023, am Vorabend der Art Cologne 2023 statt.

Das Preisgeld von maximal 100.000 € wird für den Ankauf eines Werks des Künstlers für das Museum Ludwig verwendet. Zu früheren Preisträgern gehören Marcel Odenbach, Isa Genzken und Cindy Sherman. Die Auszeichnung ist benannt nach dem Kölner Sammler und Restaurator Wolfgang Hahn (1924-1987).