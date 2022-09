Der Schwellenindex soll noch in diesem Jahr zweimal überschritten werden

Wenn der Schwellenindex im Oktober überschritten wird, dann steigen im November die Sozialbezüge und die Renten um jeweils 2 %. Im Dezember folgen dann die Bezüge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die zweite Überschreitung des Schwellenindex im Dezember führt dann zu den oben genannten Anhebungen im Januar und im Februar 2023.

Ist dies tatsächlich der Fall, dann ist dieser Index innerhalb eines Jahres fünfmal überschritten worden. Und das ist noch nicht alles, denn das Planungsbüro prognostiziert zwei weitere Spilindex-Anstiege für Februar und für Juli 2023.

Der Anstieg des Schwellenindex hat aber nicht nur einen Anstieg der Renten und der Sozialleistungen zur Folge, denn auch die Löhne und Gehälter in der Privatwirtschaft steigen danach, wenn auch nicht in gleicher Höhe. In einigen Sektoren in Belgien geschieht dies monatlich, in anderen, je nach sektorialem Tarifabkommen, nur einmal im Jahr. Doch auch weitere Leistungen, wie das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder andere Prämien werden angesichts dieser Funktionsweise angehoben.

Galoppierende Inflation

Grund für diese Situation ist die enorm gestiegene Inflation in Belgien, sprich die steigenden Lebenshaltungs- und Verbraucherpreise. Im Juli stand die Inflationsrate bei 9,94 %. Das war der höchste Wert seit 46 Jahren in unserem Land. Das Planungsbüro geht davon aus, dass die Inflation im September auf über 10 % steigen wird und auch in den Folgemonaten könnten die 10 % wieder überschritten werden. Das würde auf Jahresbasis eine Inflationsrate von 9,4 % darstellen.

Aber, das Planbüro geht in seinen Prognosen und Erwartungen auch davon aus, dass die Inflation in Belgien im kommenden Jahr wieder bis auf rund 6,5 % abkühlen wird. Dieser Wert für 2023 bleibt aber wesentlich höher als die 2 % Inflation, die die Europäische Zentrealbank (EZB) für nächstes Jahr voraussagt bzw. erreichen möchte.