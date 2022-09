Die Hopfenernte scheint in einigen Regionen Flanderns trotz Trockenheit ertragreich zu sein

Die Region um die flämisch-brabantischen Städte und Gemeinden Aalst, Affligen und Asse galt lange als die Hopfenkammer Europas.

So spektakulär ist dieser Sektor heute wohl nicht mehr und inzwischen wird auch anderswo in Flandern erfolgreich Hopfen angebaut, z.B. in der Gegend um Poperinge in Westflandern.

Hier in Flämisch-Brabant aber wird seit dem 12. Jahrhundert Hopfen angebaut. Seit dem waren hier die Pater der Abtei von Affligem, wo auch gute Biere gebraut werden, in diesem Anbau erfolgreich aktiv.

Heute wird deren Tradition an eine neue Generation Hopfenbauern weitergegeben. Und trotz des viel zu trockenen Sommers verläuft diese erste Ernte mit der neuen Generation Landwirten sehr gut.