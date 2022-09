Hilfe für Unternehmen in der Energiekrise: "Eine Frage von Tagen"

Am Montag haben sich die verschiedenen Regierungen in Belgien mit den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden zu einer ersten Gesprächsrunde zu möglichen Unterstützungen zum Abmildern der Folgen der Energiekrise getroffen. Das erste Treffen war recht konstruktiv. Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA, Foto) sagte, dass er bereits in den kommenden Tagen mit Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmen aufwarten werde.