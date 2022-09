Kaufkraftkrise: Belgiens Gewerkschaften drohen mit einem Generalstreik am 9. November

Nicht nur die ACV ist der Ansicht, dass die Kaufkraft der Arbeitnehmer in Belgien stets weiter sinkt. Auch die liberale ACLVB und die sozialistische ABVV stellen fest, dass die Lage langsam für zahlreiche Haushalte in unserem Land unhaltbar wird, was nicht nur an den derzeit steigenden Energiepreisen liegt.

ACV-Sprecher David Vanbellinghen unterstrich die Mitteilung seines Vorsitzenden und ließ wissen: „Wenn keine Lösungen kommen, dann ruft die ACV für den 9. November zu einem Generalstreik auf.“ Dieser Aufruf sei eine Initiative der Gewerkschaftsfront in Belgien und sei mit der ABVV und der ACLVB abgesprochen.

Am Mittwoch treffen sich die Gewerkschaften mit Vertretern der belgischen Bundes- und der Landes- und Regionalregierungen. Schon am 21. September ist in Brüssel ein Kundgebung der Gewerkschaften geplant, wobei es um die Forderung nach einer Änderung des belgischen Lohnnorm-Gesetzes und um die Beibehaltung der automatischen Lohnindexierung geht.