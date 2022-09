Aachen-Batterie am Atlantikwall bei Ostende mit europäischem Kulturerbepreis ausgezeichnet

Der Atlantikwall in Raversijde bei Ostende ist ein Teil des deutschen Verteidigungsrings aus dem Zweiten Weltkrieg. Er umfasst Bunker und Schützengräben, die teilweise restauriert sind. Dazu gehören aber auch Bereiche, die sich dort schon seit dem Ersten Weltkrieg befinden, wie eben die Aachen-Batterie aus dem Jahr 1915. Die gelungene Restaurierung dieser Anlage bzw. dieser Geschützstellung, gibt es jetzt diese europäische Auszeichnung. Für Mathieu de Meyer, den Konservator dieser Anlage, ist dieser Kulturerbepreis etwas ganz Besonderes: „Es ist der älteste Teil des Atlantikwalls und demnach einmalig.“

„Es ist uns gelungen, um alles so gut wie möglich zu restaurieren oder nachzubauen“, so de Meyer. Bei jeder Stufe der Restaurierung habe man mit Beton gearbeitet, „denn Bunker sind aus Beton. Es wäre falsch, plötzlich dabei andere Materialien zu gebrauchen.“ Kriegsmaterial, das nicht aus Beton gefertigt war, wurde ebenfalls in eine Lage Beton gegossen, „doch wir haben deutlich gemeldet, warum wir das so gemacht haben. Eine Kanone haben wir nicht nachgebaut, denn so etwas kann man nicht originalgetreu machen. Wir haben uns also dazu entschieden, alles aus Beton zu fertigen.“

Bunker wurden und werden aus Beton hergestellt, denn sie sind und waren ein Schutz für die Soldaten. „Beton ist ein Schutz und musste denn auch beständig sein und einiges aushalten. Dass wir jetzt für die vollständige Wiederherstellung diesen Preis in unseren Händen halten dürfen, ist eine tolle Sache. Wir müssen jetzt noch nach Prag fahren, denn dort ist noch der offizielle Empfang. Den Preis haben wir schon,“ so der zufriedene Konservator von Raversijde.