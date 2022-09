Corona: Alle Booster-Impfungen in Flandern werden mit angepassten Vakzinen durchgeführt

Andere Herangehensweise beim gleichen Prinzip

Da die originalen Impfstoffe bereits an sehr großen Personengruppen getestet worden sind, fielen die Tests für den hier vorliegenden Impfstofftypen kleiner aus, also nicht mit zehntausenden freiwilligen Probanden, sondern mit Gruppen von 600 (Pfizer) bzw. 800 (Moderna) Testpersonen, so Sciensano-Leiter Van Gucht gegenüber VRT NWS: „Der einzige Unterschied ist die genetische Sequenz des Spike-Eiweiß, vergleichbar mit einem CD-Spieler. Man steckt einfach eine andere CD rein. Die Hardware bleibt die gleiche. So ist das auch mit den angepassten Impfstoffen.“

Das Virus selbst ist nicht abgeschwächt, so Sciensano. Man stellt es einfach weniger fest, weil die Gruppenimmunität deutlich zugenommen habe. Die große Mehrheit der Bevölkerung in Flandern ist z.B. entweder geimpft oder infiziert gewesen oder beides, so der Virologe Steven Van Gucht: „Das sorgt dafür, dass viel weniger Patienten in Krankenhäuser eingeliefert werden müssen oder sterben.“ Deshalb sei es wichtig, die Immunität hochzuhalten: „Besonders bei alten Menschen und bei gefährdeten Personen muss die Immunität unterhalten, verstärkt und ausweiten.“