Das Textilunternehmen Balta schließt seine Fabrik in Avelgem

So würden die aktuell hohen Lohn-, Energie- und Rohstoffpreise eine rentable Produktion am Standort Avelgem unmöglich machen, hieß es von Seiten der Unternehmensführung.

Am Standort Avelgem herrscht für die rund 500 Mitarbeiter des Unternehmens bereits seit einigen Monaten Kurzarbeit. Nur die Hälfte des dortigen Personals kann an den beiden anderen Standorten von Balta in Westflandern weiterbeschäftigt werden.

Einen Teil der Produktion verlagert Balta in die Türkei. Allerdings will der Textilproduzent in sein Vertriebszentrum in Sint-Baafs-Vijve ebenfalls in Westflandern investieren.