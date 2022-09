Die Mais- und Heuernte fällt in Belgien dieses Jahr durch die Trockenheit um rund die Hälfte kleiner aus

Das mäßige Ernteresultat für Mais in Belgien hat deutliche Nachteile für die Landwirtschaft, konkreter für die Viehzucht, denn dieses Erzeugnis wird sehr häufig auch als Futter für Nutztiere verwendet. Um genauere Zahlen zu erhalten, muss natürlich auf das definitive Ende der Mais- und Heuernte gewartet werden, doch inzwischen ist deutlich geworden, dass das Ernteergebnis deutlich unter dem der vergangenen Jahre liegen wird.

„Wir machen vorläufige Schätzungen, denn oft werden Maiskörner und Silomais durcheinander an gepflanzt. Es gibt deutlich weniger Mais, denn die Pflanzen haben unter der Trockenheit gelitten“, so Sander Palmans vom Testzentrum für Landwirtschaft in Bocholt im limburgischen Kempenland gegenüber VRT NWS.

Das größte Problem habe sich im Sommer ergeben und zwar zu einer Zeit, in der sich die Maiskolben eigentlich bilden, so Palmans weiter: „Doch durch einen Mangel an Feuchtigkeit haben die Kolben nicht viele Körner bilden können. Deshalb sind die Ernte und die Qualität dieses Jahr schlechter.“

Für die Milchviehzüchter bedeutet dies, dass sie sich auf die Suche nach alternativen Futtermitteln machen müssen. „Milchviehzüchter, die ihren Mais als Futter für ihr Milch- oder Fleischvieh nutzen, haben mit kleineren Mengen und schlechter Qualität zu tun“, sagte Palmans weiter dazu.

Das habe wiederum negative Folgen für die Rentabilität dieser Agrarbetriebe, da sie nicht ausreichend selbst geerntetes Futter zur Verfügung haben und da sie anderes Futter kaufen und verfüttern müssen: „Wenn sie das nicht machen, dann sinkt auch die Produktion der Tiere und das will natürlich auch niemand.“