Die Red Flames müssen sich als Gruppenzweite über die Play Offs für die WM qualifizieren

Hannah Eurlings eröffnete den Torreigen gegen Armenien und Tessa Wullaert traf zum 17. Mal in dieser WM-Qualifikations-Gruppenphase. Ihr fehlte zum Rekord ein Tor, um mit der deutschen Spielerin Celia Sasic gleichzuziehen. Ella Van Kerkhoven traf in dieser Partie gleich dreimal.

Mit dem 0:7 gegen Armenien sind die Red Flames 2. in ihrer Gruppe F hinter den Norwegerinnen. Allerdings schnitten andere Mannschaften in anderen Gruppen als Zweite besser ab, wodurch die Belgierinnen noch 2 Play Off-Spiele überstehen müssen, um an der WL teilnehmen zu können. Am Freitag werden die Gegnerinnen ausgelost.

Ella Van Kerkhoven sagte nach dem Armenien-Spiel gegenüber der VRT Sportredaktion Sporza, dass es spannend sein wird, zu sehen, gegen wen man noch spielen muss: „Wir haben zeitweise getan, was wir tun mussten, doch wir müssen noch an einigen Punkten im Hinblick auf die Play Offs arbeiten und dann holen wir uns die Qualifikation.“

Die Endrunde der FIFA-Frauen-WM 2023 findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt.