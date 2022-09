Energiekrise: Hilfe für Familien und Unternehmen - Was liegt auf dem Tisch in Belgien?

Am Dienstagabend hat sich das Kernkabinett der belgischen Bundesregierung zu Beratungen bezüglich der Unterstützungen von privaten Haushalten und der Wirtschaft in dieser Energiekrise getroffen. Noch wurden keine konkreten Maßnahmen vorgelegt, denn die Gespräche werden fortgeführt. Aber es ist deutlich, was bei den wichtigsten Ministern der belgischen Regierung auf dem Tisch liegt.