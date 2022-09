Flanderns Umweltministerin will ein Pfandsystem für Dosen und Flaschen

Im Koalitionsabkommen steht diese Menge festgeschrieben, doch auch die neuen Zahlen, die im Herbst vorgelegt werden, sollen eher schlecht aussehen. Über ein mögliches Pfandsystem soll auf flämischer Landesebene eigentlich erst Ende 2023 gesprochen werden, doch Umweltministerin Demir will ihre Regierungskollegen mit Vorschlägen auf ihre Linie bekommen.

Gespräche mit den anderen Regionen in Belgien

Sie kündigte auch an, dass sie dazu Gespräche mit den anderen Regionen, also mit der Wallonie und mit der Brüsseler Hauptstadt-Region führen wolle: „Im besten Fall wird das gegen 2025 stattfinden können.“ Demir gab konkret zu verstehen, dass sie an einem digitalen Pfandsystem arbeite.

Doch der Wegwerfmüll bleibt auch in Flandern ein akutes Problem. Weder Verwaltungsstrafen und Bußgelder helfen hier, noch der Auftritt von kommunalen Mitarbeitern, den sogenannten „Schönmachern“. Jedes Jahr gibt Flandern rund 100 Mio. € aus, um Wegwerfmüll zu beseitigen. Ein Großteil davon betrifft Getränkedosen und Plastikflaschen…