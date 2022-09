In Belgien sind aktuell 726 Fälle von Affenpocken gemeldet

Bei den Betroffenen handelt es sich um 258 Fälle in Flandern, um 258 Fälle in der Region Brüssel-Hauptstadt und um 84 Fälle in der Wallonie. Das Virus wurde bei 699 Männern, bei 3 Frauen und bei 2 Personen festgestellt, zu denen keine Angaben zum Geschlecht vorliegen. Die Personen, bei denen Affenpocken festgestellt wurden, sind zwischen 16 und 71 Jahre alt. Ein Fall wurde bei einem Kind unter 3 Jahren diagnostiziert.

So gut wie alle Patienten weisen die typischen Hautverletzungen auf, doch etwa 58 % der Infizierten haben auch andere allgemeinere Symptome, wie Fieber, Unwohlsein oder geschwollene Lymphdrüsen.

Insgesamt befinden sich 32 der betroffenen Patienten zur Behandlung in Krankenhäusern. Das betrifft 28 Personen, die effektiv behandelt werden müssen, 3 Patienten, die keine Möglichkeit haben, sich isolieren zu können und 5 Personen, zu denen es keine Angaben gibt. Bisher ist in Belgien eine Person am Affenpocken-Virus gestorben. Dabei handelte es sich im einen Infizierten, der auch an anderen Krankheiten gelitten hatte, so Sciensano.