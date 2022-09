Verdächtige Todesfälle in einem Seniorenheim: Morde und Mordversuche?

Die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuwe berichtete in ihrer Mittwochsausgabe, dass in dem Seniorenwohnheim in Oostrozebeke 3 Personen ermordet worden sein sollen. Die Staatsanwaltschaft von Westflandern bestätigte dies inzwischen gegenüber VRT NWS. Laut HLN sollen bis zu 5 Bewohner dieser Pflegeeinrichtung einen Mordversuch überlebt haben.

Ermittlungen laufen bereits seit dem 19. November 2020, als der Leiter einer Pflegestation bei einem Sterbefall etwas Verdächtiges feststellte und dies der Direktion und dem leitenden Arzt mitteilte. Auf Anraten seiner Vorgesetzten zeigte der Pfleger den Vorgang bei der Polizei an und seit dem laufen entsprechende juristische Untersuchungen, die ein Ermittlungsrichter leitet.

Inzwischen wurden die Ermittlungen auch auf 2 weitere Todesfälle ausgeweitet und es wurde medizinisch festgestellt, dass es insgesamt 6 Mordversuche an 5 Bewohnern gegeben haben soll. Bei den Verstorbenen und bei einigen Senioren wurden abnormale Mengen an Insulin im Blut festgestellt. Seit Februar 2021 habe es keine ähnliche Vorfälle mehr gegeben, so der Betreiber des Pflege- und Seniorenwohnheims.

Zu möglichen Verdächtigen liegen keine Hinweise vor. Die Direktion des Wohnheims und die Gemeindeverwaltung von Oostrozebeke haben derweil die Sicherheit für ihre Bewohner erhöht, ärgern sich aber darüber, dass sich die Ermittlungen so lange hinziehen.