500 Arbeitskarten bei Borealis und bei ACT im Antwerpener Hafen eingezogen

„Ich wende eine Null-Toleranz-Politik an, wenn es um Arbeitsmigration und um Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern geht. Die Verstöße, die die Inspektionsdienste bei ACT und bei Borealis festgestellt haben, sind sehr ernst“, so der flämische Christdemokrat Brouns zu den Vorgängen. Bei Antwerp Container Transport International (ACT) zieht der Arbeitsminister alle 161 Arbeitskarten von ausländischen Arbeitnehmern ein. Das ist die schwerste Sanktion, die man in einem solchen Fall ergreifen kann.

Sowohl die belgischen Bundes-, als auch die flämischen Landesbehörden haben bei dem Transportunternehmen im Antwerpener Hafen mehrere schwere Verstöße festgestellt, die illegale Beschäftigung, eine Verletzung der Sozialgesetzgebung in unserem Land und das Nicht-Respektieren der hiesigen Lohnrichtlinien betreffen. Das bedeutet, dass die betroffenen Arbeitnehmer per direkt nicht mehr beschäftigt werden dürfen. Die Betroffenen dürfen aber in Belgien bleiben und das flämische Arbeitsamt VDAB sucht mit ihnen gemeinsam nach legalen und sozialversicherten neuen Jobs.

Subunternehmer von Borealis

Im vergangenen Sommer wurden auf der Baustelle des österreichischen Chemieunternehmens Borealis im Antwerpener Hafen wurden Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße gegen das belgische Arbeitsrecht, die Lohngesetze und die Sozialversicherung festgestellt (wir berichteten). Jetzt entzieht das flämische Arbeitsministerium den beiden Subunternehmen von Borealis, IREM und Anki Technologie, ebenfalls zahlreiche Arbeitskarten. Borealis hat unlängst die Zusammenarbeit mit diesen Firmen beendet.

Brouns ließ jetzt nach Prüfung von Dokumenten durch die flämischen Landesbehörden und der belgischen Arbeitsinspektion bei IREM 196 Arbeitskarten einziehen und bei Anki 121 Karten. Auch hier werden die ausländischen Beschäftigten vom flämischen Arbeitsamt VDAB betreut, wie der Arbeitsminister unterstrich: „Ich habe das VDAB eingeschaltet, um diesen Arbeitnehmern, die schließlich Opfer von betrügerischen Praktiken ihrer Arbeitgeber geworden sind, beizustehen. Sie werden aktiv in unserem Arbeitsmarkt umorientiert.“