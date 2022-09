Auch das Zusatzkonzert von Rammstein in Brüssel ist bereits ausverkauft

Die Tickets für die beiden Konzerte der deutschen Rockband Rammstein am Freitag, den 4. und am Samstag, den 5. August 2023 im König Baudouin-Stadion in Brüssel waren in kürzester Zeit ausverkauft. Das für den 5. August anberaumte Zusatzkonzert war in kürzester Zeit am Donnerstag ausverkauft.