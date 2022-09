Energiekrise: Gespräche zwischen Regierungen und Gewerkschaften in Belgien - Kritik an der EU

Premier De Croo gehen die Kommissions-Vorschläge nicht weit genug

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) kritisierte die Vorschläge der EU-Kommissionsvorsitzenden Ursula von der Leyen bezüglich einer Deckelung der Gaspreise als unzureichend. De Croo, der gegenüber der Union schon lange für eine solche Maßnahme eintritt, ließ mitteilen, dass deren Vorschläge nicht ausreichen würden, um die Gaspreise deutlich genug zu senken.

Belgien hält nach wie vor daran fest, alle Gaspreise zu deckeln und nicht nur die für Gas aus Russland, wie die EU-Kommission vorschlägt. Doch Von der Leyen deutete lediglich an, diese Option zu untersuchen. Letztendlich wurde die Forderung De Croos aber nicht berücksichtigt.

Die EU-Kommission empfiehlt lediglich eine Preisdeckelung für Gas aus Russland und eine Begrenzung der Gewinne aus der Stromproduktion und auch dies nur für bestimmte Bereiche. Die Kommissionspräsidentin erwartet zudem, dass sich die Energiekonzerne über einen Solidaritätsbeitrag an der Lösung der Krise beteiligen. Ob dies in Richtung einer Besteuerung der Übergewinne hinausläuft, bleibt abzuwarten. Am Freitag beraten die EU-Energieminister in Brüssel über die zu ergreifenden Maßnahmen.