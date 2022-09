Flandern und NRW: Eiserner Rhein, grüner Wasserstoff und die Häfen von Antwerpen und Duisburg

Grüner Wasserstoff und die Häfen von Antwerpen und Duisburg

Inzwischen rücken auch der fusionierte Seehafen Antwerpen-Zeebrügge und der Binnenhafen von Duisburg enger zusammen. Antwerpen und Duisburg kooperieren ohnehin seit vielen Jahren (auch im Hinblick auf den Eisernen Rhein), doch jetzt kommt ein weiterer interessanter Punkt hinzu und dass ist die Energiequelle Wasserstoff.

Dabei geht es im Besonderen um die Beförderung von umweltfreundlichem Wasserstoff (per Zug oder auch per Binnenschiff). Am Mittwoch wurde dazu ein Memorandum zwischen beiden Häfen unterzeichnet mit Fokus auf grünem Wasserstoff. Der flämische Fusionshafen profiliert sich auf internationaler Ebene als Energiehub in Europa und im Ruhrgebiet besteht eine Nachfrage für Wasserstoff, wie Annick De Ridder (N-VA), die Hafenschöffin von Antwerpen am Rande des flämischen Arbeitsbesuch in NRW unterstrich.