Königin Mathilde besuchte das Impfforschungszentrum Vaccinopolis

Königin Mathilde besuchte am Donnerstag das flämische Impfforschungszentrum Vaccinopolis am Campus Drie Eiken in Wilrijk bei Antwerpen. In diesem im März 2022 eröffneten Zentrum werden Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, wie Grippe, Keuchhusten oder Covid-19 getestet.