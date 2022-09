Lange Staus am Mittwochmorgen rund um Antwerpen nach schwerem Unfall an der E34

Am frühen Morgen gegen 5 Uhr 45 hat ein Lastwagen am Autobahnkreuz Sint-Anna-Linkeroever an der Oosterweel-Baustelle eine Kurve verpasst und ist dabei umgekippt. Damit versperrte er die Fahrbahnen in beiden Richtungen.

Unmittelbar nach dem Crash sind zwei weitere LKW und vier Autos beim Versuch, dem verunfallten Laster auszuweichen, auf der regennassen und öligen Fahrbahn ebenfalls verunglückt.

Die Bergung der Unfallfahrzeuge sorgte bis in den späten Vormittag hinein und die Staus lösten sich nur langsam auf.