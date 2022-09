Taxifahrer aus ganz Europa demonstrierten in Brüssel gegen den alternativen Fahrdienst UBER

Der Brüsseler Taxiverband reagiert

Auch der Brüsseler Taxiverband BTF fordert, dass die Personen, die in den „UBERfiles“ genannt werden, von den EU-Behörden überprüft werden. Man sei nicht gegen andere Anbieter, so BTF-Sprecher Abdel Serrani gegenüber VRT NWS: „Solange sie die Regeln befolgen. Das einzige, was wir von UBER und von den anderen, die hierher kommen, um im Transportsektor zu arbeiten, verlangen, ist, dass sie sich an die Regeln halten. Und alle Taxen, die hierhergekommen sind, teils über tausende Kilometer hinweg, fordern das gleiche: Haltet euch an die Regeln.“