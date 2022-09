Terrorprozess in Brüssel: Einer der Angeklagten flieht vor seiner Verhaftung

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat gegen Smaïl Farisi (37) und seinen Bruder Ibrahim Farisi (34) Anklage wegen Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung in Zusammenhang mit den Anschlägen von 22. März 2016 erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, Ibrahim El Bakraoui - einem der Hauptverdächtigen, dessen Bruder Khalid El Bakraoui und dem schwedischen Terrorismusverdächtigen Ossama Krayem vor den Anschlägen Unterschlupf in ihrem Flat in der Kazernestraat im Brüsseler Ortsteil Etterbeek geboten zu haben.