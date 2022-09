Traumstart für Brügge in der Champions League: 1:0 gegen Leverkusen

Die erste Phase der Partie gehörte den Leverkusenern. Vor allem Moussa Diaby sorgte dafür, dass Brügge-Keeper Simon Mignolet keine Ruhe bekam. Doch nach und nach nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand, was die Gäste von Rhein allerdings nicht daran hinderte, vor dem gegnerischen Strafraum für Gefahr zu sorgen.

Kurz vor der Halbzeitpause aber traf der erst 19 Jahre alte Abakar Sylla nach einem Eckball zum 1:0 für Club Brügge. Dabei half ihm aber Leverkusen-Keeper Hradecky, der mit dem Ball in der Hand hinter die Torlinie fiel. Kurz danach konnte er aber einen weiteren Gegentreffer verhindern, als er einen Schuss von Kamal Sowah parierte.

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste offensiver, doch der Club machte hinten dicht und setzte eher auf Konter. Allerdings schafften es die Leverkusener, die Brügger Bastion zu durchbrechen. In der 73. Spielminute wurde ein Treffer von Callum Hudson-Odoy nicht gegeben, weil Jonathan Tah sehr knapp im Abseits stand, was der Videobeweis belegte. Und danach wurde auch ein Tor von Patrick Schick wegen Abseits nicht gegeben. In der Nachspielzeit verhinderte Mignolet noch den Ausgleich durch Hlozek.

In der Gruppe B gewann Atletico Madrid gegen den FC Porto mit 2:1. Die Portugiesen sind in der kommenden Woche der nächste Gegner für Club Brügge.