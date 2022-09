Zu hohe Energiekosten? Banken ermöglichen ihren Kunden einen Aufschub der Raten beim Hauskauf

Febelfin, der Verband der in Belgien aktiven Großbanken, einigte sich am Mittwoch auf diese Maßnahme, die bereits ab dem 1. Oktober 2022 in Kraft treten wird. Ab dem 19. September können Betroffene bereits Kontakt zu ihrem Kreditinstitut aufnehmen. Doch ist dieser Ratenaufschub an Bedingungen gebunden.

Bei der erworbenen Immobilie muss es sich um den Hauptwohnsitz des Haushaltes handeln und dieser muss sich in Belgien befinden. Zudem darf das Immobilienvermögen der Kreditnehmer nicht höher sein, als 10.000 €. Sind diese Bedingungen erfüllt, können die Kreditnehmer ihre Raten stunden bzw. 12 Monate lang länger abzahlen.