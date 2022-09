Belgien gedenkt der verstorbenen Queen Elizabeth II.

Premierminister Alexander De Croo lobte die Königin für ihre wichtige Rolle, die sie über 70 Jahre lang erfüllt habe. Die Königin sei ein leuchtendes Signal der Stabilität und Würde gewesen: "Belgien sendet sein Beileid an die britische Königsfamilie und das britische Volk", reagiert der Regierungschef in einer Nachricht auf Twitter: “Möge Ihre Königliche Hoheit Königin Elizabeth II. in Frieden ruhen.”