Belgier, die Queen Elizabeth II. getroffen haben, erinnern sich: freundlich, gut informiert, humorvoll

Die Besuche von Elizabeth II., die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist, waren oft mit dem Ersten Weltkrieg verbunden und brachten das britische Staatsoberhaupt mehrmals nach Westflandern. Die Königin nahm dreimal am Last Post teil und zwar 1966, 1998 und 2007. Der Zapfenstreich wird jeden Tag und bei jedem Wetter um 20 Uhr am Menin-Tor in Ieper zum Gedenken an die zehntausenden vermissten Soldaten des damaligen britischen Empire geblasen.

2007 hatte Benoit Mottrie die Königin als Präsident der Last Post Association empfangen: "Ich erinnere mich an sie als eine nette und freundliche Person. Sie war auch sehr professionell und gut informiert. Sie wusste genau, was wir hier mit der Last-Post-Zeremonie für ihr Volk tun. Sie war auch eine typische Britin mit Sinn für Humor.”