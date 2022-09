Gipfeltreffen der EU-Energieminister in Brüssel: Was schlägt Belgien gegen hohe Energiepreise vor?

Seine Kollegin Moniek de Jong fragt sich, ob es notwendig ist, den Energiemarkt zu reformieren. "An sich funktioniert der Markt gut, das hat er jahrelang getan, auch bei der Kopplung von Gas und Strom. Wir befinden uns derzeit in einer Krisensituation mit Preisspitzen, nicht in einer normalen Situation. Europa sucht jetzt in Panik nach Gas aus anderen Regionen, aber mit der Zeit werden wir andere Energiequellen haben. Dann wird es das Problem nicht mehr geben.“