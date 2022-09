In der Residenz des britischen Botschafters in Belgien, in der Hertogstraat/rue Ducale 17 im Brüsseler Regierungsviertel, liegt ein Kondolenzregister anlässlich des Todes von Queen Elizabeth II. aus. Jeder kann sich in diesem Kondolenzregister zwischen 9 und 18 Uhr eintragen. Die Residenz ist zu diesem Zweck auch am Wochenende geöffnet. Das Kondolenzregister wird bis zur Trauerfeier für die Queen zugänglich sein.