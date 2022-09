Amazon übernimmt den Maschinenbauer Cloostermans in Flandern

Die Übernahme von Cloostermans aus Flandern passt in die Strategie von Amazon, in angepasste und ultramoderne Technologie zu investieren. Hightech soll dem Mega-Webshop dabei helfen, innovativer arbeiten zu können und für die Mitarbeiter ein „angenehmeres Arbeitsumfeld“ zu schaffen. Die Technologien von Cloostermans sollen die Arbeitsschritte in den Vertriebszentren von Amazon „sicherer, einfacher und produktiver“ gestalten, hieß es dazu.

Im Rahmen der Übernahme von Cloostermans werden die rund 200 Beschäftigten des flämischen Technologieunternehmens und Maschinenbauers gemeinsam mit Teams von Amazon neue Systeme für den Vertrieb entwickeln.

Cloostermans ist ein ostflämisches Traditionsunternehmen, das seit 1884 in Hamme existiert. Zunächst war das Unternehmen in der Textilindustrie aktiv und stellte Maschinen zur Textilverarbeitung her. Seit einigen Jahren allerdings hat sich Cloostermans auf Entwicklung und Bau von hochtechnisierten Maschinen auf Maß für andere Auftraggeber verlegt und sucht gemeinsam mit seinen Kunden nach kreativen Lösungen.

Sechs Generationen lang war Cloostermans ein privates Familienunternehmen, doch jetzt wird es in die Amazon-Gruppe integriert. Finanzielle Details zu dieser Übernahme wurden nicht bekanntgegeben.