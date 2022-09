Flandern bereitet Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft gegen die hohen Energiepreise vor

Welche Unternehmen in Flandern für die Hilfe in Anmerkung kommen und wie hoch die Hilfe für Firmen sein soll, die bereits energieeffizient arbeiten, muss noch festgelegt werden und ist Teil der laufenden Diskussionen, so Jo Brouns: „Es ist wichtig, dass diese Unterstützung an Bedingungen geknüpft ist. So soll man auch fordern können, die Produktion aufrecht zu erhalten, denn die Familien, die es heute schwer haben, müssen auch weiter arbeiten können.“

Brouns‘ Parteivorsitzenden freut es, dass es Maßnahmen geben wird, doch es drängt zur Eile: „Wenn es heute kann, dann heute. In jedem Fall muss es bereits vor der Septembererklärung der flämischen Regierung am 26. September zu einer Entscheidung kommen. Wenn es auf einen wirtschaftlichen Friedhof hinausläuft, kann man nur noch wenig für den Haushalt und die Wirtschaft tun. Wenn das Land aufgrund von hohen Preisen, endet man in einer Katastrophe.“